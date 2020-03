Politica: la presidente Christine Lagarde, si dimetta

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Come ha già fatto il Capo delegazione al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia, l’amico Carlo Fidanza, ci associamo con assoluta convinzione alla richiesta di dimissioni del Presidente della BCE la francese Christine Lagarde, come preannunciato ieri da Giorgia Meloni:

«La Borsa italiana ha vissuto il giorno più brutto chiudendo con un -17% e un assalto speculativo contro i titoli di Stato senza precedenti. Lo scenario finanziario funesto è stato scatenato dalle parole inopportune della governatrice della BCE Lagarde che nel giorno più importante ha dichiarato che la Banca centrale europea non esiste per “chiudere gli spread”, scatenando il panico nelle borse europee. E’ letteralmente inaudito che in un momento tragico come quello che sta passando tutta l’Europa sia la numero uno della BCE a soffiare sul fuoco. Nel 2012 l’italiano Mario Draghi aveva usato il ‘bazooka’ per evitare il panico, oggi il suo successore francese Lagarde ha invece avuto l’idea geniale di usare come arma il ‘boomerang’, che infatti è tornato indietro e ha colpito tutti. Il Governo italiano alzi subito la voce e pretenda la rimozione della Lagarde, persona che ha mostrato tutta la sua inadeguatezza in uno scenario dove non sono ammessi errori».

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Liguria (Augusto Sartori e Gianni Berrino)

Il Segretario Regionale di Fratelli d’Italia (Massimiliano Iacobucci)