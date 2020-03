Politica: elezioni regionali, si va verso il rinvio a ottobre

Sono molti i sintomi, vista l’attuale situazione sanitaria, che fanno propendere per uno slittamento delle elezioni regionali ad ottobre ( (domenica 18 o domenica 25); data che potrebbe comunque essere ulteriormente spostata fino a domenica 13 dicembre. La consultazione prevederebbe l’accorpamento di Regionali, Referendum e l’elezione in quei comuni commissariati o rimasti senza sindaco.

Naturalmente il rinvio offre l’occasione ai partiti in crescita nei consensi, di guadagnare nuovi voti e ad altri di perderne. Ad annunciare per primo il probabile slittamento era stato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco il cui partito, secondo recenti sondaggi sarebbe salito in Liguria al 6 per cento.