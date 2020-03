Monterosso: anche la disinfezione contro il virus

da Guido Ghersi

Il sindaco Emanuele Moggia e l’amministrazione di Monterosso ringraziano gli abitanti per la grande attenzione che stanno prestando alle misure per il contenimento del diffondersi del Coronavirus.

“Stiamo attraversando un momento particolarmente complesso e delicato – commenta Emanuele Moggia – sembra surreale non poter svolgere la vita quotidiana a cui siamo abituati, ma tutto questo è estremamente necessario. Tutti stiamo lavorando per sconfiggere questo male e tornare alla nostra normalità. Ma la forza più grande è nelle mani dei cittadini che devono restare a casa. Vi invito alla costanza ed alla speranza. Anche se non sarà facile e questo tempo di isolamento sarà lungo, seguiamo le norme di comportamento e quelle igienico-sanitarie impartite dalle Autorità, stiamo a casa e andrà tutto bene”.

Tra le diverse iniziative quotidiane dell’amministrazione c’è l’impegno costante nel divulgare una comunicazione corretta e tempestiva; garantire l’assistenza ad anziani o persone malate in collaborazione con la Pro Loco e la Pubblica Assistenza e diversi volontari, attraverso un servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

Tra gli interventi volti a contenere la diffusione del virus anche la disinfezione completa delle strade, delle piazze e dei giardini grazie ai volontari della locale Protezione Civile.

Il sindaco insieme al suo vice, Vincenzo Rollando, evidenziano come sia importante in questo momento andare incontro alle famiglie e ai gestori di attività: “abbiamo subito deciso di sospendere il pagamento della mensa per la scuola dell’infanzia e abbiamo scelto di sospendere il pagamento del suolo pubblico temporaneo per bar e ristoranti, previa comunicazione scritta alla pec del Comune”.

“Vi chiedo di proseguire nell’impegno di rispettare tutte le disposizioni e i divieti previsti nel DPCM, di rispettare le misure di auto-isolamento, di farlo soprattutto per le persone a cui vogliamo bene come i nostri genitori, i nonni e le persone deboli e/o immunodepresse che, se si dovessero ammalare, potrebbero non trovare più posti disponibili negli ospedali – conclude il Sindaco. Affronteremo insieme anche questa difficoltà: se ciascuno farà la propria parte ne usciremo presto”.