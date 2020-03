Lettere/ “A ‘Santa’ un tizio che passeggia e sputa”

Da Francesca Violani riceviamo e pubblichiamo

Faccio una piccola osservazione accorata: stiamo vivendo una situazione di grandissima emergenza sanitaria nella quale siamo tutti chiamati a stare in casa il più possibile, uscendo solo per le strette necessità.

Mi domando se è possibile che a Santa Margherita Ligure, scenetta di poco fa, possa liberamente passeggiare, adesso a San Siro poco oltre il Carrefour, un personaggio ben noto che staziona quotidianamente davanti alla Coop e possa andare su e giù sputando sul marciapiede, gesto che peraltro fa tutti i giorni.

Con tutta l’umana comprensione per la persona, che peraltro senza tetto non è, si chiede se possibile una maggiore vigilanza considerato che in questa emergenza a tutti, belli e brutti, buoni o cattivi, viene richiesta una autocertificazione anche per il semplice passeggio.

Grazie per l’attenzione.