Leivi: invito alla preghiera

Dalle Suore Clarisse riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi, in questa ora non facile sentiamo ancora più forte il desiderio di raggiungervi, per rinsaldare la nostra comunione e farci presenti alla vita di ciascuno, con quel carico di trepidazione che è nel cuore di tutti.

Se sono sospesi i nostri incontri, non è sospeso il bene e la preghiera per ciascuno, anzi tutto è come intensificato e ci porta a “osare la fede”, a perseverare nell’intercessione, rimanendo con voi nella speranza certa della cura e della paternità di Dio su ogni vita.

In questi giorni di preparazione alla solennità di san Giuseppe preghiamo confidando nella sua potente intercessione: e lo faremo sempre anche attraverso il cuore di Maria, in comunione col nostro Vescovo e con tutti i figli di questa nostra terra. Grazie, se vorrete unirvi a noi e al canto delle litanie: salirà al Cielo una preghiera ancor più potente e non rimarrà senza frutto. Aiutiamoci a fare ciascuno la sua parte, a sentirci responsabili gli uni degli altri, solleciti e solidali nell’aiuto fraterno.

La nostra Chiesa, dall’alba, rimane sempre aperta, piccolo segno del cuore di Dio che tutti aspetta, e che ciascuno incoraggia e benedice. Uniamo la preghiera mariana proposta dal nostro Papa: se vorrete potremo pregarla insieme, in unità di cuore e di vita.

Per ciascuno il nostro abbraccio grande. Le vostre Sorelle Clarisse.