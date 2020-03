Lavagna: “Richieste di tampone, allertare il 112”

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

In queste ultime ore si sono verificati accessi impropri di cittadini alla tenda di pre-triage dell’ospedale di Lavagna, con la richiesta di eseguire il “Tampone” .

La tenda pre-triage, è stata montata per valutare gli accessi di soggetti affetti da sintomatologia respiratoria, al Pronto Soccorso di Lavagna, nell’ottica di verificare eventuali casi sospetti di Covid 19 in modo che seguano il percorso alternativo.

I cittadini, secondo la normativa vigente non possono uscire di casa e nel caso di sintomi devono allertare il 112, rimanendo a casa, saranno i sanitari a valutare la sintomatologia e prendendo in carico il paziente.

Si ribadisce che:

Il cittadino non può accedere al tendone pre -triage per richiedere l’ esecuzione del “tampone”. Il cittadino che presenta sintomi (febbre, tosse e difficoltà respiratorie) deve chiamare il 112.

In questo difficile momento, nel quale l’intero SSN sta compiendo uno sforzo straordinario a tutela della salute pubblica, per curare i pazienti affetti da Covid-19 e cercare di bloccare la diffusione del virus, si richiede ai cittadini di dimostrare consapevolezza e responsabilità seguendo le regole che da settimane vengono ribadite da tutti gli organi di stampa, televisione e che sono elencate in tutti i siti delle Asl e del Ministero della Salute.