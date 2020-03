Chiavari: “Sanificazione e park gratis fino al 3 aprile”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Secondo step per le operazioni di sanificazione della nostra città. Misure preventive nell’interesse della collettività. Oggi il centro storico è stato oggetto di un particolare servizio a carattere igienico-sanitario, con appositi disinfettanti: l’ automezzo e gli operai con dotazione specifica hanno provveduto a disinfettare le aree comunali, marciapiedi, panchine, cestini e le colonne dei portici. Ogni giorno il servizio verrà svolto in tutte le zone della nostra città – continua Marco Di Capua, primo cittadino di Chiavari – Dopo la consueta riunione con la task force comunale, ho ritenuto necessario rendere gratuiti i parcheggi, su tutto il territorio comunale, a partire da lunedì 16 marzo fino al 3 aprile 2020. Inoltre, voglio comunicarvi che nessun ente sta provvedendo a controlli a domicilio legati all’emergenza sanitaria, se non appositamente richiesto dal cittadino. Fate attenzione a chi approfitta della nostra paura per tentare furti e truffe”.

In allegato le immagini della sanificazione del centro, e una foto della riunione quotidiana della task force a Palazzo Bianco.