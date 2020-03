Camogli: “Spesa a casa; si cercano ulteriori soluzioni”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Gulliver ci informa di aver ricevuto moltissime richieste di spesa a domicilio, ragion per cui, purtroppo, non riuscirà ad accoglierne altre fino al 20 marzo p.v.

Dopo tale data, le consegne si effettueranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con un massimo di 8 al giorno.

Ricordiamo che uscire a fare la spesa, uno per famiglia, è possibile, autocertificandosi, rispettando le distanze di sicurezza e tutte le norme note.

Raccogliamo quindi l’appello del supermercato e di tutti coloro che si stanno adoperando per il bene della comunità ad avere una particolare sensibilità per le persone più bisognose e più a rischio in questo momento: gli anziani e le persone con problemi di salute.

Stiamo comunque lavorando per trovare ulteriori soluzioni in tal senso.

Siamo certi che questo appello sarà raccolto da tutti voi e per questo vi ringraziamo.

Uniamo le forze e #tuttoandràbene