Camogli: “Lontani ma vicini”, gli arcobaleni dell’asilo Umberto I°

Dall’asilo Umberto I° riceviamo e pubblichiamo

Smilevil e Asilo Umberto I° vogliono coinvolgere tutti i cittadini in un’altra idea: condividete sui social taggando la pagina dell’Asilo e di Smilevil i vostri arcobaleni con #LONTANIMAVICINI che è il nome del nostro progetto a distanza per i bambini. Più saremo a farlo e più rallegreremo i cuori dei bambini! Basta una maglietta, un cartoncino, un foglio, un lenzuolo vecchio ed insieme ce la faremo!!! Vogliamo colorare la vita di tutti noi anche in questo momento! Seguiteci e ne vedrete delle belle!