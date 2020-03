Anche Camogli ha partecipato all’iniziativa lanciata ieri, che invitava chi suona uno strumento ad affacciarsi, alle 18, alla finestra e suonare. La musica è così divenuta un mezzo non solo per condividere, seppur stando obbligatoriamente lontani, ma anche per “riempire” il silenzio. Tra chi ha aderito: Angela Vespa della Banda Musicale “Città di Camogli”; Marcello Mastore, comandante della locale Capitaneria di porto; Luigi Saggese de “La Mancina”.