Varese Ligure: ripristinato il sentiero per Valletti

di Guido Ghersi

Continua l’interessante opera di manutenzione della sentieristica della provincia della Spezia da parte dell’Associazione “Mangia Trekking”.

L’ultima opera, in ordine cronologico, è avvenuta nel territorio di Varese Ligure, in Alta Val di Vara, nella “Valle del biologico”, con la manutenzione del sentiero che dal fondo valle conduce in frazione Valletti.

Qui, a causa delle insistenti piogge dello scorso mese, un tratto boscato della strada situata tra il Parco delle Acacie e la Chiappa era diventato impraticabile: così i volontari dell’Associazione hanno ripristinato il camminamento realizzando una scalinata con tronchi di castagno.

Anche nel Comune di Varese Ligure si va affermando il significativo valore sportivo culturale dell’alpinismo lento che, da sempre, si traduce in azioni concrete verso realtà responsabili e consapevoli.