“State tutti a casa!” (Sulle note della canzone di Toto Cotugno

Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

Lo hanno già fatto altri, ma vogliamo farlo anche noi… Dicono: “canta che ti passa”… E speriamo che possa passare davvero questa pandemia…

E allora, per cercare di inculcare il senso di responsabilità agli Italiani, cantiamolo questo “invito” (sull’aria della celebre canzone di Toto Cotugno, quella degli “italiani veri” tanto per intenderci):

E state tutti a casa,

e non uscite fuori.

E state tutti a casa

che saremo vincitori.

Buongiorno Italia col Coronavirus

che ci impedisce di andare in giro

con mascherina sulla faccia mesta

e col pensiero fisso nella testa.

Buongiorno Italia che se ne sta a casa

con poca gente che non è persuasa

Con la tivù

con qualche libro

qualche gioco a carte che ti tiri su.

Buongiorno Italia, non è ipocondria,

viviamo tutti con malinconia

Speriamo in Dio

per non dover dire addio!

E state tutti a casa,

e non uscite fuori

E state tutti a casa

che saremo vincitori.

E state tutti a casa,

e stiamo tutti interi

Siamo italiani,

italiani veri.

Marco Delpino