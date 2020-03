‘Santa’: “Libreria chiusa, ma continuate a leggere”

Dalla Libreria di Santa riceviamo e pubblichiamo

Amici! Come tutte le attivitá non essenziali siamo chiusi fino a data da destinarsi. Abbiamo resistito finché abbiamo potuto per dare ai nostri Clienti e Amici un servizio non soltanto commerciale ma anche culturale e umano.

Sì, qui i sorrisi non sono mai mancati neppure con l’aumentare del livello della crisi. Ora è il momento di fermarsi per qualche tempo, fino al momento in cui il Governo ci potrà rassicurare.

State buoni, se potete, diceva San Filippo. Se preferite, immaginate che a dirvelo sia Don Camillo e state a casa e… leggete, perché no, proprio i meravigliosi libri di Guareschi.

Come il popolo della Bassa descritto nel Mondo Piccolo, anche noi stiamo soffrendo ma una nuova alba sorgerà e ci vedrà tutti più uniti!

#iostoacasa #ioleggoacasa

Vi aspettiamo, perché tutto andrà bene.

A presto :)

#santalegge

#lalibreriadisanta