Recco-Avegno: consegna farmaci a domicilio

Da Marco Bertagnon presidente della Croce Verde di Recco riceviamo e pubblichiamo (Le prime consegne sono già state effettuate fin dagli scorsi giorni sia a Recco sia ad Avegno)

La Croce verde Recco ha organizzato in collaborazione con il Comune di Recco la distribuzione dei farmaci alle persone di età superiore ai 65 anni che non abbiano la possibilità di muoversi da casa o abbiano i requisiti stabiliti dai servizi sociali del comune. L’assistenza è estesa anche alle persone con disabilità di qualsiasi età.

Il servizio è esteso anche al Comune di Avegno e possono essere usati i normali numeri della Crove Verde. Gli altri servizi di urgenze e trasporto per terapie sono svolti normalmente.

Questa assistenza è garantita dai volontari e militi dipendenti, ma una menzione particolare va ai ragazzi del servizio civile che pur sospeso fino al 3 Aprile, volontariamente si prestano a compiere l’assistenza quotidiana e collaborano con gli altri volontari nella consegna di farmaci e ricette mediche, ovviamente tutti muniti dei DPI dispositivi di protezione previsti .