RASSEGNA STAMPA. Riviera chiusa per pandemia

Oggi, giovedì 12 marzo, auguri a Massimiliano. Mercati: annullati. Santi protettori, per chi soffre di emicrania: San Giovanni (24 giugno). Parole: olivetani (congregazione benedettina fondata dal beato Bernardo Tolomei nel 1313 a Monte Oliveto-Siena)

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. A tutto coronavirus: “Sei positivi in un giorno; sale il bilancio nel Tigullio”; “Due nuovi reparti a Sestri Levante”; “Ho intubato 25 persone”; “Ex paziente dona mascherine”; “Rapallo, categorie economiche ricevute in Comune”; “Rapallo, stop al lungomare affollato”; “Rapallo diventa città spettrale”; “Chiavari: Wylab resta aperto”; “Portofino prima località che ha chiuso tutto”; “Portofino, lezione di catechismo dal pc”; “Chiavari: ore 8 iniziano le lezioni al liceo”; “Anche per Rapallo e Zoagli campanella digitale”; “Marta, laurea in streaming”; “Fontanabuona, i negozi si arrendono”; “I laboratori privati rimangono aperti”; “Rifugi chiusi in Val d’Aveto”; “Il Tropical si è fermato prima”; “Ristoranti, ecco l’ultima trincea”; “Spesa a casa per anziani”; “In calo pizze a domicilio”; “Parcheggi blu, bagno di sangue a Chiavari per il Comune”; “Chiusi al pubblico gli uffici di Marina Chiavari”; “Da stamattina chiuse due agenzie delle Poste”; Asta rinviata per l’appartamento del Torriglia”: “Fincantoeri minaccia lo sciopero”; A Sestri sistema bibliotecario ebook e audiobook”; “Lavagna serrata generale delle attività”.