Rapallo: il grazie e l’appello di Fabio Mustorgi

Di Consuelo Pallavicini

“Le Pubbliche Assistenze e le Croci Rosse sono impegnate in un faticoso lavoro gestito unicamente dal 118. Per chi interviene, ovviamente, vi è l’ipotesi di avere pazienti che hanno contratto il coronavirus ed è fondamentale in questo tipo di situazione non avere distrazioni, persone estranee intorno che fanno domande. Comprendiamo la preoccupazione di molti, ma è importante lavorare nelle migliori condizioni; il 118 sta facendo il suo mestiere, chiediamo rispetto, non curiosità. Oltretutto, abbiamo l’obbligo di riservatezza”. A spiegare ciò Fabio Mustorgi, presidente della Croce Bianca Rapallese.

“Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti i soccorritori, che spesso sono volontari che dedicano il loro tempo gratuitamente. Ricordo, a chi desiderasse avere informazioni, che il nostro numero di telefono è 0185 50433. Chi avesse in casa dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, farebbe un gesto utile portandole nelle sedi delle Pubbliche Assistenze. Le abbiamo richieste e le stiamo aspettando “.