E’ arrivato da Sestri Levante a Rapallo in auto per far la spesa in un supermercato. Ha avuto la sfortuna di incappare nel servizio predisposto dalla polizia urbana proprio per scongiurare l’arrivo ingiustificato di persone e contribuire così a combattere il contagio da coronavirus. E’ stato denunciato per l’articolo 650 del codice penale.