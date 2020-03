Rapallo: al Tg del sindaco il commento alle news

Le “dirette” del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sono seguite e fanno numeri importanti. Così anche stasera, con il consigliere alla Sanità Salvatore Alongi, ha fatto il punto della situazione. In città i contagiati sono due, stanno bene ed hanno un alto senso di responsabuilità. Si tratta della signora che in un video ha esortato i concittadini a non uscire da casa per evitare il contagio e Chico Pendola che ha voluto far conoscere la sua situazione. Il contagio – ha detto il sindaco – non è una faccenda di cui vergognarsi.

Inoltre il sindaco ha spiegato l’episodio avvenuto stamattina in via Trieste in cui nulla è stato infettato, come forse qualcuno temeva. Infine ha dato notizia dei cinque verbali elevati dalla polizia locale a chi si era introdotto in città senza averne motivo.

Non è mancato il ringraziamento convinto al mondo del volontariato, personale medico e paramedico e alla polizia locale per quanto ogni giorno fanno al servizio della città.

Salvatore Alongi e Carlo Bagnasco durante la “diretta”