Portofino: coronavirus, (ri)apre conto per le donazioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Portofino rende noto che il Conto Corrente utilizzato in occasione del crollo della SP 227 denominato “Riapriamo Portofino” verrà – da questo momento in poi – riutilizzato per attivare una raccolta fondi dedicata all’emergenza Coronavirus.

Il Sindaco Matteo Viacava ha voluto fortemente riabilitare il conto corrente per dare la possibilità a tutti di offrire il proprio contributo con offerte da effettuare direttamente sul Conto Corrente: IT07R0617532109000005651280

“Ci atteniamo al decreto e, nello stesso tempo, non perdiamo il nostro spirito solidale – spiega il sindaco Matteo Viacava – Per questo abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi come già avvenuto in tempi passati quando la mareggiata distrusse la strada. Il Comune ha già versato 10mila euro, un piccolo gesto, un modo per ringraziare chi giorno e notte salva le vite negli ospedali in queste emergenze. Attiviamo nuovamente il conto corrente Riapriamo Portofino, dunque, e a termine della raccolta sarà l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, a indicarci i beneficiari delle donazioni in base alla priorità”.