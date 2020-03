Pieve Ligure: servizio di spesa a domicilio per gli over 75

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Pieve Ligure rende noto che è stato attivato – insieme al Comune di Bogliasco e al Comune di Sori – il servizio di spesa a domicilio per gli ultra 75enni.

La consegna – effettuata da operatori autorizzati e incaricati dai Comuni – è gratuita e prevede solamente il rimborso delle somme spese, giustificate attraverso lo scontrino fiscale.

Per richiedere il servizio è sufficiente contattare il numero 3756067361 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e comunicare il proprio nominativo, l’indirizzo della consegna e un recapito telefonico. E’ ammessa una spesa settimanale per beni di prima necessità e la consegna verrà effettuata sulla base dell’organizzazione dei servizi da parte della cooperativa incaricata, dando precedenza alle situazioni più urgenti.

“Abbiamo voluto garantire un supporto a domicilio per le persone anziane con difficoltà a delegare e a farsi aiutare perché sole – spiega Paolo Moscatelli, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pieve Ligure –. Un’iniziativa che cerca di evitare l’affollamento nei supermercati. Colgo l’occasione per ricordare di evitare di recarsi anche negli studi medici se non per ragioni indispensabili”.