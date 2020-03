Pandemia: “Sicurezza in Fincantieri servono misure”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino riceviamo e pubblichiamo

“È necessario che il governo assuma tutte le misure del caso per evitare che la salute dei lavoratori della Fincantieri in Liguria sia messa in pericolo. Il caso di positività al Coronavirus di uno dei lavoratori è un segnale allarmante ed è stata comprensibile la preoccupazione e l’agitazione delle ultime ore. Lanciamo un appello al governo: è un momento di difficoltà, si cerchi di trovare, nel più breve tempo possibile, una soluzione per tutelare la salute dei lavoratori e dell’intera comunità”.

Lo dichiarano il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, e Gianni Pastorino, capogruppo al consiglio regionale della Liguria di Linea condivisa.