Pandemia: “Pieno sostegno alle misure del Governo”

Da Gianfranco Mascia, capo ufficio stampa Verdi riceviamo e pubblichiamo

“I Verdi sostengono le misure annunciate stasera dal Presidente del Consiglio Conte, abbiamo bisogno di misure forti per garantire la sicurezza sanitaria del nostro Paese ed evitare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus che avrebbe conseguenze ancor più disastrose sulla nostra economia. Al commissario Domenico Arcuri gli auguri buon lavoro e la richiesta di attivarsi immediatamente per permettere la produzione di tutti quegli articoli (come le mascherine e i gel disinfettanti) attualmente introvabili. Attendiamo nelle prossime ore il dettaglio del misure economiche a sostegno di famiglie imprese. Amiamo l’Italia.” Lo dichiara il coordinatore nazionale dell’esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli .