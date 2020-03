Pandemia: manca la profilassi, nelle fabbriche insorge la protesta

Dal Gruppo Pd in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Scioperi e proteste si stanno verificando in queste ore in molte importanti aziende e unità produttive della Liguria a causa della mancata applicazione delle disposizione di profilassi indispensabili per combattere la diffusione del contagio del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Il problema ha provocato scioperi spontanei, comunicati aziendali, sospensione del lavoro, in alcuni casi in accordo fra direzioni aziendali e RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie). Citiamo solo alcuni dei casi più eclatanti di cui siamo venuti a conoscenza: scioperi spontanei si sono verificati allo stabilimento Fincantieri del Muggiano alla Spezia e nelle Riparazioni Navali a Genova, l’attività dell’Ansaldo è stata sospesa di comune accordo fra direzione aziendale e RSU, le RSU dei cantieri navali di Riva Trigoso e Sestri Ponente hanno diffuso un comunicato di protesta. A questo si aggiungono le proteste di ieri e di oggi dei lavoratori della Compagnia e dei dipendenti dei terminal PSA per i ritardi nelle operazioni di sanificazione dei mezzi e degli uffici al porto di Pra’, dove si sono verificate lunghissime code di autotrasportatori – più di 300 – con mezzi e persone ammassate in condizioni indegne per i lavoratori.

Chiediamo a Toti di convocare un tavolo urgente con le parti sociali, rappresentanza sindacali, datori di lavoro, istituzioni coinvolte, a partire dall’Autorità di Sistema Portuale, per affrontare la situazione e dare un contributo di coordinamento per rispondere alla sacrosanta richieste di tutela della salute dei lavoratori e per evitare il collasso dell’intero sistema produttivo ligure. Crediamo che sarebbe un gesto improntato alla collaborazione istituzionale, se questo tavolo fosse aperto alle forze di opposizione.