Pandemia: “I Comuni diano mascherine agli anziani”

Una delle richieste più pressanti è quella di mascherine. Introvabili, come per altro alcuni disinfettanti. A richiederle sono tutti, ma in particolare gli anziani e le persone con patologie. In una delle mail giunte in redazione: “Benissimo la spesa a domicilio, ma i Comuni dovrebbero fornire le mascherine e i disinfettanti; anche facendole pagare il giusto”.

Un altro aspetto è quello del movimento: “Non possono vietarci di fare una sana passeggiata, soli o con la badante. A casa rincretiniamo”.