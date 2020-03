Mascherine introvabili: nascono quelle fai da te

Per lottare contro il coronavirus, un’arma efficiente sarebbero le mascherine idonee. Ma siamo disarmati e impotenti. Le stesse pubbliche assistenze sembra ne abbiano ancora per pochi giorni. Anche se è imminente l’arrivo di 30.000, ad uso proprio degli operatori del 118.

Nulla per per i normali cittadini, neppure per gli anziani e i soggetti con patologie croniche. Nessun Comune si è attivato in questo senso. Allora c’è chi, seguendo i consigli dispensati da Barbara Palombelli, le mascherine se le crea. E’ il caso della signora Mary Amato di Camogli (nella foto). Il problema è che la mascherina va gettata ogni volta che si rientra a casa.