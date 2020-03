Camogli: “E’ il tempo di essere responsabili e solidali”

Da Tito Degregori, presidente Comitato tutela Centro storico riceviamo e pubblichiamo

Questa pandemia deve insegnarci qual è il comportamento corretto che dobbiamo tenere verso il nostro prossimo. Se ci troviamo in una tragica calamità come questa, non possiamo non pensare di cambiare la nostra mentalità che impone il rispetto di puntuali regole, quali quelle che impediscono gli assembramenti in tutta Italia come avvenuto pochi giorni fa in Riviera ligure con le spiagge affollate come in estate nonostante la diffusione del contagio; le raccomandazioni del mondo medico avrebbero dovuto fare propendere per starsene a casa, anche se diverso comportamento non era ancora sanzionato per legge.

ll sano egoismo che ognuno di noi ha deve trasformarsi in rispetto verso se stesso e verso il prossimo e in inno alla solidarietà che in questa epocale calamità non può che trasformarsi in un aiuto concreto a chi più ne ha bisogno.

Un grande grazie in questo momento ai medici e alle pubbliche assistenze che operano con indicibile altruismo. E dal chiuso della mia casa porgo saluti .