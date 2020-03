Incendio nella sede dell’Enea, cause ancora ignote

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del Fuoco della spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata odierna per un incendio.

Per cause in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato al piano terreno di uno stabile dove ha sede l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in località Santa Teresa nel comune di Lerici, sviluppando un denso fumo.

Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala Operativa Vigili del Fuoco disponeva l’immediato invio di una squadra del distaccamento di Sarzana, con due mezzi e cinque unità operative e di due squadre dalla Sede Centrale con sette unità operative e altri due mezzi.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa all’estinzione dell’incendio, a mezzo di acqua erogata a media pressione, all’evacuazione dei fumi residui, anche attraverso l’uso di motoventilatori, e alla successiva bonifica.

Non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.