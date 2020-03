Cinque Terre: Scarpellini confermato direttore del Parco

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha riconfermato Patrizio Scarpellini direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Donatella Bianchi, presidente del Parco delle Cinque Terre commenta: “Con la nomina del direttore da parte del ministro Costa si completano gli organi direttivi. Si apre una nuova fase, in un momento non facile. Abbiamo davanti un orizzonte utile per fare del parco un laboratorio internazionale di esperienze e progetti di eccellenza ambientale, fruizione economica sociale e sostenibilità”.