di Giuseppe Valle

Non solo un dirigente scolastico ma una persona cordiale, un educatore responsabile, un servitore dello Stato in un settore particolarmente impegnativo. Questo è stato Glauco Berrettoni, prematuramente scomparso. Docenti e allievi lo rimpiangeranno per la sua capacità comunicativa, il coraggio delle scelte didattiche e a favore del territorio.