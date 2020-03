Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Il team di Wylab, a seguito dei nuovi provvedimenti per il contenimento del Coronavirus Covid-19 assunti dal Governo italiano, ha deciso di CHIUDERE i suoi uffici, per cui da oggi, 12 Marzo 2020, non sarà garantito il servizio di segreteria da parte dellʼincubatore. I coworkers hanno la libertà di accedere autonomamente. Le sale riunioni e tutti gli spazi comuni sono chiusi.