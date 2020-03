Chiavari: avviata la sanificazione della città

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Al via questa mattina le operazioni congiunte di igienizzazione e sanificazione delle strade e di tutti gli ambienti pubblici di Chiavari. L’automezzo, dotato di specifici prodotti disinfettanti, procederà quotidianamente in tutte le zone cittadine. Siamo partiti da Caperana, all’altezza della curva di San Lazzaro, continuando in via Piacenza, Ri basso e circonvallazione, via Santa Chiara, via Sampierdicanne, via San Rufino arrivando sino a Rostio, per terminare in via C. Franceschi. Domani intensificheremo l’attività, proseguendo con il centro storico, i sottoportici e le vie limitrofe. Inoltre, il personale di Marina Chiavari ha dato avvio alla pulizia e sanificazione di tutti i parcometri presenti in città – spiega Di Capua – Voglio, infine, informare i cittadini che, in via precauzionale, il cimitero comunale resterà chiuso domenica 15, 22 e 29 marzo».