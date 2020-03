di Giuseppe Valle

L’Amministratore di “Alaggi Chiavari s.r.l.” Francesco Reboli ci comunica che, in ottemperanza alle disposizioni della Città Metropolitana, l’azienda sospende le attività, rimanendo a disposizione solo per gravi emergenze.







È evidente che tutte le attività sono in grave sofferenza, ma di fronte alle esigenze sanitarie dell’intera popolazione non si può che agire con senso di responsabiltà, in attesa di riprendere con maggior lena, una volta passata questa dolorosa congiuntura.