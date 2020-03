Borghetto Vara: demolizione del ponte sul Pogliaschina, nuovo incarico di Anas

di Guido Ghersi

L’Amministrazione comunale di Borghetto Vara, nella Media vallata, nell’ambito del tavolo avviato dalla Regione Liguria al fine di risolvere l’impasse legato ai lavori per la demolizione del vecchio ponte sul Torrente Pogliaschina, ha disposto che per i primi giorni del prossimo mese di aprile le ruspe dell’impresa incaricata da Anas diano il la ai lavori.

Per concludere il cantiere che prevedeva la demolizione e la ricostruzione anche del ponte sulla Via Aurelia non sono state sufficienti ben due imprese, entrambe sollevate dalla stessa Anas.

Il sindaco Claudio Delvigo ha affermato: “Anas ha individuato l’impresa cui affidare i lavori di demolizione del ponte ed ha anche avviato le procedure per giungere alla gara d’appalto con cui sarà individuata l’impresa che costruirà il ponte”.