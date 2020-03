Asl 4: grazie per le manifestazioni di solidarietà

Dall’ufficio stampa della Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

In questo difficile momento, nel quale l’intero SSN sta compiendo uno sforzo straordinario a tutela della salute pubblica, per curare i pazienti affetti da Covid-19 e cercare di bloccare la diffusione del virus, si moltiplicano piccoli e grandi gesti di generosità spontanea che dimostrano la consapevolezza dei cittadini nei confronti dello straordinario lavoro svolto da tutto il personale della sanità per il superamento dell’emergenza.

La direzione strategica ringrazia tutti coloro che, con grandissimo spirito di vicinanza e di condivisione, stanno manifestando la propria solidarietà: “Essere contattati e venire a conoscenza delle raccolte fondi attivate dai cittadini e dalle associazioni del territorio, afferma il Direttore Generale di Asl 4 dott.ssa Bruna Rebagliati, ci rafforza e ci conferma la sensibilità e l’attenzione dei cittadini nei confronti del nostro lavoro. E’ questa un sfida, che stiamo affrontando senza alcun risparmio di energia e siamo certi che tutti insieme vinceremo, adottando con massimo rigore e grande senso di responsabilità le disposizioni normative e i protocolli sanitari che sono stati appositamente definiti.”

“Questi gesti – afferma l’assessore regionale alla Sanità – sono importanti perché segno tangibile che i cittadini hanno compreso lo straordinario impegno di tutto il personale sanitario che ormai da settimane sta lavorando senza sosta per far fronte all’emergenza e garantire a tutti i pazienti le cure di cui hanno bisogno. Non solo: significa anche che i grandi disagi rispetto alla riorganizzazione è stato compreso come necessario per la salute di tutti. Mi unisco anche io al ringraziamento a ciascun medico, infermiere, operatore sociosanitario, volontario e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea oltre che a tutti i cittadini per la loro generosità”.