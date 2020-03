Spostarsi per esigenze, ma entro quali confini?

Il decreto del presidente del Consiglio al punto a) afferma:

“Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il termine “territorio” è ambiguo: “Porzione di terra di estensione abbastanza considerevole; porzione di Paese circoscritta entro i confini dello Stato o comunque costituente un’unità giurisdizionale e amministrativa” (Devoto-Oli).

Se il termine territorio lo si considera come città, un genovese potrà spostarsi (sempre per una delle cause indicate) da Capolungo (al confine con Bogliasco) a Voltri per 33 chilometri. Se una persona abita a Portofino potrà trasferirsi solo dalla Piazzetta a Paraggi? E’ un interrogativo che molti si pongono perché sono tanti i Comuni che non offrono i generi desiderati ed obbligano, ad esempio, a spostarsi da Lorsica a Cicagna; da Orero a Carasco; da Zoagli a Rapallo.

Forse regge l’ipotesi di considerare “territorio” quello entro i confini della Città metropolitana. In caso di contestazione, ci sarà materia per gli avvocati.

Ma ripetiamo: l’importante quando si è costretti ad uscire da casa, anche per fare movimento, non avvicinare altre persone e fermarswi in ogni caso ad un metro almeno di distanza.

Foto Consuelo Pallavicini)