Sestri: truffa via internet ai danni di un pensionato

Un pensionato di Sestri Levante, aveva messo in vendita su un sito specializzato, un motociclo. Contattato da un probabile acquirente, dopo aver pattuito l’importo, pari a quasi 3.500 euro, questi, mediante vari artifizi, induceva il venditore, ad effettuare presso uno sportello bancomat Amt, un’operazione che accreditava il denaro su una carta postpay a lui intestata. I Carabinieri di quella cittadina, al termine delle indagini, identificavano il truffatore in R.D. 42 enne, gravato da pregiudizi di polizia, abitante nella provincia di Latina, e, lo deferivano in stato di libertà per “truffa”.