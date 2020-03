Sestri: 5 i posti terapia intensiva; 14 a bassa complessità

Dall’ufficio stampa dell’Asl – 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’attuazione delle azioni prioritarie ed urgenti e a breve termine previste dal piano incrementale di risposta all’epidemia da COVID-19 in Regione Liguria, si comunicano che, nei prossimi giorni, si procederà con:

• l’attivazione di un reparto di Terapia Intensiva Respiratoria presso l’ospedale di Sestri Levante di 5 posti letto;

• l’attivazione di un reparto di 14 posti letto in grado di garantire le misure di contenimento di COVID-19 per i soggetti a media complessità clinica e assistenziale, presso il piano II dell’ospedale di Sestri Levante

In questo difficile momento, nel quale l’intero SSN sta compiendo uno sforzo straordinario a tutela della salute pubblica, per curare i pazienti affetti da Covid 19 e cercare di bloccare la diffusione di un virus che, ormai, sembra aver superato qualunque link epidemiologico locale e nel quale, in un brevissimo arco temporale, sia il Governo che la Protezione civile che le Regioni hanno emanato numerosi provvedimenti di organizzazione sanitaria, spesso contingibili ed urgenti, per cercare di gestire l’emergenza, la direzione strategica di Asl 4 ringrazia tutto il personale sanitario che, con spirito di abnegazione e dedizione, non ha lesinato e continua a profondere energie per affrontare l’emergenza in corso ed ha risposto alle sollecitazioni della Azienda in modo unanime e collaborativo.

Un ringraziamento sentito anche al personale amministrativo e tecnico impegnato nelle procedure straordinarie di reperimento del personale, di approvvigionamento dei DPI e di sistemazione dei nuovi locali attivati in tempi eccezionali.