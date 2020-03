‘Santa’: “Nautica, un mondo vivo, sono ottimista”

La difficile caccia a notizie che offrano almeno uno spiraglio di positività; senza speculare sulla paura delle persone; pensando che prima o dopo l’incubo coronavirus si attenui e sparisca.

Il mondo della nautica rappresenta una voce importane nell’economia del Tigullio. E’ probabile che sia il primo settore a tornare alla normalità. Tutto lo lascia sperare. Ne parliamo con Adriano Bena, presidente della Pro Loco di Santa Margherita Ligure, ma soprattutto uomo di mare, esperto proprio nel settore del diporto.

Adriano Bena

Come sarà la prossima stagione? “Diciamo che la nautica è viva. Lo dimostra anche il fatto che ieri ero ad Antibes per lavoro e oggi a Savona per seguire le barche di tre miei clienti. Detto per inciso mi sposto per lavoro e quindi sono autorizzato”.

Quindi nessun problema? “Certo che il coronavirus si fa sentire. Alcune aziende vanno a rilento nella consegna di materiali per l’allestimento o la manutenzione delle imbarcazioni. Ci auguriamo che dopo il 3 aprile tutto torni alla normalità nel mondo produttivo”.

In teoria, si suppone che chi dispone di un posto barca ne fruirà? “Sono ottimista e mi auguro che la Nautica contribuisca a rimettere in moto l’economia del Tigullio. Anche se oggi non è ancora possibile fare previsioni precise. Sono molti i fattori che possono influenzare l’arrivo dei diportisti. Primo tra tutti il coronavirus”.

Immaginiamo di avventurarci nella stagione estiva, anche il “transito”, ossia l’attracco temporaneo degli yacht dovrebbe funzionare. “Supponiamo che sia stato superato il picco del coronavirus; attenuato il pericolo di contagio perché al primo posto c’è la salute. E’ chiaro che la ripresa economica e l’occupazione in Riviera passano anche dalla Nautica. Le imbarcazioni che attraccano al transito non dovrebbero mancare, Molti dipenderà dalla promozionne nei Paesi che ci hanno vietato l’accesso. L’Italia dovrà di essere un Paese che ha saputo battere il virus ed offrire sicurezza”.

I lavori alla diga del porto di ‘Santa’? “Procedono velocemente; anche alla domenica. Questo è un aspetto positivo e apprezzato. Il porto a meno da un anno e mezzo dalla mareggiata epocale dell’ottobre 2018 si presenta sicuro ed efficiente”.

Il porto Riva di Rapallo sarà ancora inagibile, almeno parzialmente. Chi ne beneficia? “Ne traggono vantaggio diversi porti; quelli del Tigullio compresi Chiavari e Lavagna. Anche Sanremo e la Costa azzurra”.