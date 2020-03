‘Santa’: la giornata al tempo del Covid-19

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Covid – 19 Oggi a Santa

I parchi e i giardini cittadini resteranno chiusi sino al 3 aprile 2020.

Il mercato del venerdì è sospeso.

Si informa che prosegue da parte del Sindaco Paolo Donadoni il ricevimento con il pubblico – si chiede di prendere appuntamento solo per questioni urgenti – che avverrà al piano terra nel nuovo spazio del municipio. Per prenotare un appuntamento occorre telefonare alla segreteria allo 0185 205401

L’Amministrazione di Santa Margherita Ligure ha modificato il regolamento del funzionamento della giunta comunale inserendo la possibilità per chi è invitato alla seduta, normalmente gli assessori, di essere collegati in videoconferenza. Il comunicato stampa è disponibile qui (https://bit.ly/38E4iod).

Dato che la Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure resterà chiusa fino al 3 aprile, si chiede gentilmente agli iscritti al servizio di prestito librario di:

✔ non utilizzare la cassetta della posta per la restituzione dei libri. Essi dovranno essere riconsegnati al momento della riapertura; ✔non telefonare per rinnovare la scadenza del prestito;

✔non tenere conto dei solleciti per la ritardata consegna poiché vengono generati automaticamente dal nostro programma, che è informatizzato.

Proseguono i controlli da parte delle Forze dell’Ordine

