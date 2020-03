‘Santa’: da oggi giunte comunali on line

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione di Santa Margherita Ligure ha modificato il regolamento del funzionamento della giunta comunale inserendo la possibilità per chi è invitato alla seduta, normalmente gli assessori, di essere collegati in videoconferenza. E dopo l’approvazione del nuovo regolamento, la seconda pratica di giunta all’ordine del giorno ha dato la possibilità all’Assessore Costa di collegarsi da remoto e partecipare ai lavori (assente per motivi di lavoro e non di salute). Un altro provvedimento necessario vista la situazione ma che consente una modernizzazione del funzionamento della macchina comunale.

“Prima le giunte comunali andavano fatte in comune o in luoghi equiparati – spiega il sindaco Paolo Donadoni – con questa modifica ci attrezziamo per poter garantire il funzionamento della macchina comunale che deve comunque andare avanti nonostante l’emergenza sanitaria in corso. È uno strumento che, terminata l’emergenza, sarà comunque utile e proietta Santa Margherita Ligure nel futuro”.