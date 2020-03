‘Santa’: controlli dei Carabinieri, sei denunce

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

La scorsa serata, I carabinieri di Santa Margherita Ligure, durante un servizio coordinato per il controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei fenomeni che incidono sulla vivibilità e il decoro della città, come disposto dalla locale Compagnia Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà:

6 persone:

– Due albanesi di 37 e 46 anni, quest’ultimo gravato da pregiudizi di polizia, per “omessa esibizione di documenti attestanti regolarità sul Territorio Italiano;

– Un senegalese di 58 anni, gravato da pregiudizi di polizia, per “ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti”, poiché aveva messo in vendita merce varia con marchi contraffatti, per un importo di 2.500 euro, poi sequestrati;

– Una 44 enne di Zoagli e un Astigiano di 59 anni, quest’ultimo gravato da pregiudizi di polizia, per “furto aggravato in concorso” poiché dall’interno del supermercato Carrefour” di Rapallo, aveva asportato merce per 30 euro, poi restituita,

– Un ecuadoriano di 29 anni, con pregiudizi di polizia, per “tentato furto aggravato” poiché dal supermercato “Carrefour” sempre di Rapallo, aveva tentato il furto di oltre 200 euro di vari generi, recuperati e restituiti.

Stesso contesto, sei persone, di età compresa tra 23 e 49 anni, di cui una donna e 4 gravati da pregiudizi di polizia, sottoposti a controlli, sono stati trovati in possesso di droghe del tipo “hashish, marijuana e cocaina”, poi sequestrate, pertanto, saranno segnalati all’U.T.G., quali assuntori di stupefacenti.