Recco:”Il ruolo di Civica e precisazioni sulla Tari”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica”, riceviamo e pubblichiamo

L’attività svolta da Civica è ispirata da una logica di responsabilità, in nome dell’interesse generale.

Nell’attuale situazione di emergenza, l’amministrazione ha potuto contare sulla nostra disponibilità ad una seria collaborazione istituzionale.

Con questa intenzione Civica ha proposto al sindaco la domiciliazione gratuita dei beni di prima necessità e dei farmaci, nonché l’adozione di provvedimenti atti a garantire un sostanziale alleggerimento delle scadenze tributarie per le famiglie, le aziende, i titolari di partita Iva.

Possiamo ora esprimere un dato di convinta soddisfazione nel registrare come l’amministrazione abbia recepito le nostre proposte.

Restiamo però convinti che lo slittamento della sola prima rata della scadenza Tari per le utenze non domestiche (da giugno a settembre 2020) sia una misura del tutto insufficiente.

Civica ha invitato il sindaco a riconsiderare il merito della questione e a deliberare il rinvio al 2021 delle rate riferite al periodo di imposta 2020.

Sentiamo come nostra la responsabilità di mettere a disposizione dell’amministrazione l’esperienza maturata nella gestione dei bilanci degli enti locali.

Questa ci consente di evidenziare come l’efficace proposta veicolata da Confcommercio (sospensione della Tari 2020 e riattivazione del pagamento in 36 rate mensili e uguali a decorrere dal 2021), pur non contrastando con il dettato normativo, possa creare alcuni problemi contabili sulla gestione di competenza 2020.

Vige infatti un principio contabile secondo il quale per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari (come la Tari) la scadenza per la riscossione del tributo è prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto.

La soluzione meno impattante potrebbe allora essere quella di disporre il rinvio al 30 aprile 2021 per le rate riferite al periodo di imposta 2020.

Ciò consentirebbe comunque alle aziende di maturare “un respiro” temporale ben più ampio rispetto a quello concesso dal sindaco.