Recco: “Tari, occorre fare di più”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” in Consiglio comunale a Recco, riceviamo e pubblichiamo

In una logica di responsabilità e di seria collaborazione istituzionale, Civica ha formulato al sindaco alcune proposte per meglio gestire l’emergenza Covid 19 e i suoi effetti.

Abbiamo sollecitato l’immediato avvio della consegna a domicilio dei generi alimentari e dei farmaci a beneficio della popolazione anziana e delle persone rese fragili da patologie croniche.

Civica aveva proposto la sospensione della Tari del 2020 per le imprese e la riattivazione del pagamento in 36 rate mensili uguali e costanti a partire dal 2021.

Il comune avrebbe potuto farsi finanziare l’importo per la propria liquidità da un istituto di credito e applicare lo stesso tasso di interesse (tra lo 0,50 e l’1%) ai titolari delle utenze non domestiche.

La giunta si è invece limitata a deliberare lo slittamento della prima rata dal 16 giugno al 16 settembre di quest’anno.

Resta invariata la scadenza della seconda rata: 16 dicembre 2020.

È stata ignorata la nostra proposta di ricalibrare le scadenze per il pagamento del canone Cosap di importo superiore a 1000 euro.

Quanto stabilito dall’amministrazione in materia di fiscalità locale è per Civica una misura largamente insufficiente, che non tiene conto delle inevitabili ricadute economiche dell’emergenza in corso.