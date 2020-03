Recco: spesa e farmaci a domicilio per gli anziani, ecco i numeri utili

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono attivi da oggi i numeri telefonici dedicati ai servizi per gli over 65, anziani che vivono da soli e non hanno il sostegno del nucleo familiare, per ottenere informazioni utili e per ricevere a domicilio generi alimentari, beni di prima necessità o farmaci.

“Il servizio, gratuito, è offerto dal Comune e dalla P.A. Croce Verde di Recco ed è volto a favorire la permanenza nella propria abitazioni degli anziani e delle persone a rischio, così come indicato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che si sono messi a disposizione consentendo la realizzazione di questo servizio in tempi rapidi” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile.

Il servizio si avvale della collaborazione dei medici di famiglia, della Croce Verde e dei volontari della Protezione Civile.

Il Sindaco comunica che da mercoledì 11 marzo 2020 in collaborazione con la P.A. Croce Verde Recco e il Gruppo comunale di Protezione Civile sarà attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio

Destinatari

Cittadini di età superiore a 65 anni soli e privi di rete familiare/amicale e di sostegni domiciliari

Consegna farmaci

Il Medico di famiglia o il diretto interessato possono contattare la P.A. Croce Verde Recco ai numeri:

0185 74234 – 0185 721037

Consegna generi alimentari e beni di prima necessità

Il diretto interessato può contattare i servizi sociali del Comune al numero:

366 7804083

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00

la consegna verrà effettuata dai volontari del Gruppo comunale di protezione civile