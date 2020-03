RASSEGNA STAMPA. A tutto coronavirus

Oggi, mercoledì 11 marzo, auguri a Costantino. Mercati settimanali programmati: Camogli (annullato); Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Santi patroni, per chi soffre di gotta: San Gregorio (12 marzo). Parole: annullare (rendere o dichiarare totalmente inefficace, inoperante o non valido).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Coronavirus: “I contagi salgono a 6”. “Chiavari, medico positivo, è grave (Commento. Notizia apparsa già ieri pomeriggio su alcuni siti; la persona può essere identificata. E la privacy?); Chiavari chiusi i parchi pubblici”; “Rapallo: il Comune avvia lo smart working”; “Assalto ai supermarket”; “Chiavari: i vigili presidiano il Comune”; “Bar clienti in sicurezza, ma incassi in caduta libera”; “Sestri, controlli su chi ariva dall’Emilia”; “Rapallo chiesto stop a pressione fiscale o auti alle aziende”; “Rapallo messa a Montallegro per chiedere protezione”; “Portofino diventa un deserto”; “‘Santa’: pane e focaccia prenotati da casa”; “Spesa a domicilio in altri quattro comuni”; “Verifiche sulle autocertificazioni”; “Atp, biglietti e abbonamenti dimezzati”; “Piscine e palestre, campi chiusi per l’emergenza”; “Golfo Parfadiso: stop ai battelli pubnblici”; “Recco stop a Tari e serate gastronomiche”; “Chiavari, libreria porta libri a domicilio”; “A San Colombano Seac Sub chiude per evitare contagi”. (Amen)