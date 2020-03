Rapallo: spesa a domicilio, servizio esteso agli Over 65

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Considerate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, ​volto a contenere e contrastare la diffusione del Virus Covid 19, che raccomanda a tutti di evitare di uscire dalla propria abitazione, al di fuori dai casi distretta necessità, il Comune di Rapallo, ha nei giorni scorsi attivato, ad integrazione dei servizi sociali domiciliari, la possibilità per le persone over 75 che certifichino di non aver parenti stretti sul territorio, di usufruire di un servizio di spesa domiciliare per i beni di prima necessità, fino al 3 Aprile 2020.

A partire da oggi, il servizio viene esteso anche alle persone over 65. I cittadini con tali requisiti, sono pertanto invitati a contattare il numero telefonico dei Servizi sociali del Comune di Rapallo-Consorzio Tassano- 334.64.12.924. che organizzerà per loro il servizio