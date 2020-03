Persone che terminano indenni la quarantena, ma non c’è tempo per compiacersene perché altre risultano contagiate. A Rapallo sarebbero tre in totale, di cui due al proprio domicilio, ossia non gravi. Due i casi odierni che si sono aggiunti al primo. Le voci si rincorrono. La cosa peggiore è il silenzio perché le paure si moltiplicano; senza violare la privacy con informazioni che possano far risalire all’identità, sarebbe giusto informare per tranquillizzare.