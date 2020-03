Rapallo: S.Maria del Campo, su youtube spopola il video del card. Siri

Da Remo Simonetti riceviamo e pubblichiamo

In queste giornate in cui si invita la popolazione a stare a casa in ottemperanza alle disposizioni ricevute dalle autorità, si può trovare il tempo per approfondimenti culturali di quelle piccole ma grandi realtà del territorio.

A tal scopo segnalo che proprio ieri è stato caricato sul canale youtube di Santa Maria del Campo (Rapallo), il video relativo alla Cerimonia di benedizione del Crocifisso Bianco svoltasi a Novembre 2019 ed organizzata dall’Arciconfraternita N.S. del Suffragio.

https://www.youtube.com/user/smdcrapallo

Nel canale YouTube che ha quasi raggiunto il traguardo dei 200 video, sono racchiusi alcuni filmati in cui si possono rivivere indimenticabili momenti che hanno fatto la storia della comunità di Santa Maria del Campo. Il video girato nel 1957 che documenta la realizzazione delle nuove campane ne è un esempio. Nella ricca videoteca trovano spazio tantissimi video relativi alla festa dell’Assunta a partire dagli anni ’60 fino all’edizione dello scorso anno.

Senza dimenticare la Peregrinatio Mariae con l’arrivo del Quadretto di N.S. di Montallegro nel giugno 2007. Il canale è prossimo ai 130.000 click (ad oggi 128.900) e circa la metà di questi sono andati sul video relativo alla visita nel 1988 del Cardinale Giuseppe Siri al Santuario di N.S. di Caravaggio (57.120 click) nel quale Sua Eminenza risponde in dialetto genovese alle domande dell’incalzante e simpatico giornalista.