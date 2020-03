Ci sono regole precise per poter uscire da casa e scongiurare il diffondersi del contagio. Questa mattina a Rapallo, diverse le segnalazioni di persone in strada apparentemente senza motivo. Questo pomeriggio polizia locale e forze dell’ordine effettueranno severi controlli come già sono stati fatti a Santa Margherita o a Camogli. Le persone che non abbiano necessità di fare la spesa, visite mediche o comprovate urgenze potranno essere denunciate.