Rapallo: “Ospedale, in alcuni reparti non si usano guanti e mascherine”

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 stelle – Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“I cittadini di Rapallo mi hanno segnalato che nei reparti di medicina e cardiologia dell’ospedale cittadino non si usano mascherine e guanti. Verificato che quanto segnalato effettivamente risponde al vero (ho anche parlato con un medico, che mi ha effettivamente confermato che tanto per gli operatori quanto per i visitatori non vi è una direttiva che ne preveda l’utilizzo), ho scritto ad A.Li.Sa per chiedere delucidazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte del personale medico, degli OSS e delle ditte esterne che forniscono servizi”, fa sapere il consigliere regionale Fabio Tosi.

Che poi aggiunge: “La risposta? Eccola (giudicate voi): “La informo – mi “informa” la Segreteria del Commissario Straordinario – che esistono procedure specifiche inviate al personale da parte Direzione Sanitare, RSPP e Medici competenti”. Stop”.

“Cioè? Mi permetto due suggerimenti (nella speranza di non essere nuovamente insultato), uno rivolto a Toti e a Viale, e uno a Locatelli. Ai primi due, di tenere conto che stiamo per entrare in una fase oltremodo delicata dell’emergenza e forse occorre tenere molto più alta la guardia. Al terzo invece che in tempi difficili come questi, che richiedono massima trasparenza e collaborazione tra le parti, ai cittadini e a chi li rappresenta vanno fornite risposte chiare e non note che dicono tutto e niente in perfetto stile azzeccagarbugli di manzoniana memoria”.

“E comunque, visto che il quadro nazionale è stato stravolto dagli ultimi sviluppi e nella fattispecie dalle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, non sarebbe opportuno prevedere e far rispettare misure più stringenti, finalizzate a tutelare la salute dei pazienti e dei loro famigliari, oltre che di medici, infermieri e OSS? Prevedendo dunque per tutti e sempre l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza?”.

“Approfitto infine per chiedere ulteriori delucidazioni sul nosocomio della mia città. Ho appena appreso che al ‘Nostra Signora di Montallegro’ a cessare qualunque intervento programmato sarà anche il reparto di Ortopedia. La domanda allora è: in questo periodo, che ci auguriamo sia il più breve possibile, gli ortopedici che solitamente operano… cosa andranno a fare?”.